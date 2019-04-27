Ученые показали, как гигантские ракообразные поедают аллигатора

На глубине двух километров разыгрался настоящий хоррор.

Гигантские изоподы похожи на знакомых всем мокриц, с которыми состоят в родстве. Только они гораздо больше — взрослые особи могут достигать 20 см в длину, сообщает LiveScience, передает Моя Планета.

Они обитают на большой глубине, поэтому остаются плохо изученным видом. Для проверки нескольких гипотез ученые решили устроить изоподам

Мексиканского залива настоящий пир — к ним спустили тело мертвого аллигатора (рептилия была гуманно усыплена в рамках программы регулирования численности аллигаторов). На видео видно, что изоподы едят очень много — они могут долгое время обходиться без пищи, но когда находят еду — поглощают ее до полной неспособности двигаться.