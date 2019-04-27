В программе Prima Casă уже больше 2000 участников

Больше года в Молдове существует запущенный правительством проект Prima Casa. За это время собственное жилье приобрели 2000 человек. Об этот сообщил премьер Павел Филип на своей странице в Facebook.

На сегодняшний день общая сумма выданных кредитов составляет почти полмиллиарда леев, а общий объем кредитов, представленных банками, - 1 миллиард леев.

Семейных участников программы - подавляющее большинство. В государственной программе приняли участие 1450 молодых семей, 550 кредитов получили неженатые и незамужние.

Больше всего квартир куплено в городах - 1873. В сельских местностях приобрели 127 домов.

По мере расширения проекта, государство стало предоставлять компенсации бюджетникам и многодетным семьям.

В настоящее время государство покрывает до 50% от суммы кредита для работников государственных учреждений, в рамках второго этапа программы "Prima Casă 2". До сегодняшнего дня этими льготами воспользовались 260 граждан.

В то же время по инициативе государства была разработана программа Prima Casă 3 - для семей с детьми. Финансовую поддержку от государства в размере 10% от суммы кредита получают семьи с одним ребенком, с двумя детьми - 25%, а с тремя - 50. Ипотечный кредит для семей с четырьмя и более детьми государство покроет полностью. В настоящее время 520 семей приобрели собственное жилье по программе "Prima Casă 3".

Сейчас правительство готовит запуск программы "Prima Casă 4", которая предназначена для сотрудников частного сектора. Бенефициарами данной программы станут сотрудники частного сектора, которым государство предоставит компенсации до 50% от суммы кредита Prima Casă. Компенсации будут предоставлены в зависимости от размера зарплаты бенефициара.

Напомним, правительственную программу "Prima Casă" запустили в марте 2018 года по инициативе премьера Павла Филипа. Участвовать в проекте могут граждане до 45 лет, официально трудоустроенные, и не имеющие других ипотечных кредитов.