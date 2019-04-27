Объем экспорта молдавских орехов растет

Экспорт молдавских товаров растет. По данным национального бюро статистики, в феврале 2019 года было экспортировано товаров на сумму 241,4 млн. долларов, что на 3,1% больше, чем в предыдущем месяце и на 11,9% - по сравнению с февралем 2018 года.

В январе-феврале 2019 года экспорт товаров составил 475,7 млн. долларов США, что на 9,1% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года.



Основным рынком сбыта по-прежнему остается Евросоюз. За первые два месяца текущего года объем экспорта в европейские страны достиг около 300 млн. долларов (на 4,6% больше, чем в январе-феврале 2018 года) или 64,5% от общего объема экспорта (67,2% - в январе-феврале 2018 года).



А вот поставки в страны СНГ, наоборот, снизились на 8,5% и составили всего 64,7 миллионов долларов.

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