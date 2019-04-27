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70-летним старикам вернули память 20-летних
// фото: Shutterstock
13:56, 15 Apr 2019
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Пока лекарства для возвращения памяти пожилым людям находятся лишь в процессе разработки. Но, может быть, наука в состоянии предложить что-то уже сейчас? "Есть такие методы", — отвечают ученые из Бостонского университета.

Речь идет об электростимуляции. Не путать с глубокой электростимуляцией, когда электроды помещают прямо в мозг! Нет, в данном случае достаточно стимуляции обычной, неинвазивной, когда все электроды прикрепляются снаружи на кожу головы, передает Вести.

Методика направлена на восстановление рабочей памяти, которая позволяет сохранять в уме информацию, пока мы с ней оперируем (данная память активна всякий раз, когда мы принимаем решения, рассуждаем или вспоминаем наши списки покупок).

Обычно рабочая память начинает снижаться в конце к началу тридцатилетия, и к 60-70 годам она значительно ухудшается даже при отсутствии деменции. Но оказалось, что этот процесс можно обратить вспять.

Способ возвращения памяти электростимуляцией уже испытали на добровольцах. Молодую группу составили 20-летние, а пожилую — 60-70-летние участники. Им предложили пройти ряд тестов памяти, в частности, нужно было находить изменения в картинках и др.

Сперва молодые люди уверенно превзошли пожилых, но после того как последним был проведен 25-сеанс мягкой персонализированной стимуляции отдельных мозговых цепей, разница между двумя группами исчезла. Эффект продолжался по крайней мере в течение часа (далее эксперимент завершился).

Ученые объясняют что методика влияет на два механизма рабочей памяти: связывание и синхронизацию.

Связывание подразумевает, что медленные, низкочастотные ритмы мозга — тета-ритмы, которые задают общий темп восприятия информации, взаимодействуют с гамма-ритмами, которые выборочно обрабатывают окружающую обстановку (например, один гамма-ритм может обрабатывать цвет объекта, который вы держите в уме, другой — его форму, третий — его положение в пространстве, четвертый — звук и проч.).Когда тета-ритмы теряют способность соединяться с гамма-ритмами, потоки информации в мозге начинают разрушаться, и воспоминания теряют свою остроту.

А синхронизация — это когда тета-ритмы из разных областей мозга синхронизируются друг с другом — данный процесс позволяет отдельным областям мозга взаимодействовать. Синхронизация служит связующим звеном для памяти, объединяя сенсорные детали для создания единого воспоминания. Когда синхронизация ухудшается, воспоминания становятся разрозненными, противоречивыми.

С помощью электростимуляции реально восстановить оба процесса, причем можно нацелиться именно на те пути, которые наиболее повреждены у конкретного индивидуума. Это улучшает способность вспоминать опыт и восстанавливать поток информации в мозге. Кстати, для применения методики не обязательно ждать старости. Ученые провели дополнительные опыты и обнаружили, что она так же хорошо работает и на молодых людях.

Теперь исследователи хотят изучить влияние электростимуляции на отдельные клетки мозга, применяя ее к животным моделям, и также собираются выяснить, как многократные дозы стимуляции повлияют на мозговые цепи у людей.




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