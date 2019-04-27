СМИ: В Израиле напечатали живое сердце на 3D-принтере

Крошечное сердце, созданное израильскими учеными, уже на этой стадии может подойти кролику.

Ученые из Университета Тель-Авива смогли напечатать крошечное живое сердце из тканей человека на 3D-принтере. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба учебного заведения,передает ТАСС.

"Впервые в мире ученые из лаборатории профессора Таля Двира в Университете Тель-Авива смогли решить одну из главных задач современной медицины: используя 3D-принтер, они из тканей человека, взятых у пациента, напечатали целое, живое сердце.

Это исследование открывает путь медицине будущего, когда пациентам больше не придется ждать органы для пересадки, или принимать лекарства, предотвращающие их отторжение. Вместо этого, прямо в больницах будут напечатаны необходимые органы, полностью персонализированные под каждого пациента", - говорится в сообщении.

Как уточнило государственное радио Израиля Kan, напечатанное и представленное в понедельник сердце размером с ягоду. Оно состоит из жировых клеток пациента, которые были преобразованы в стволовые клетки сердечно-сосудистой мышцы, а затем смешаны с соединительной тканью и помещены в 3D-принтер.

Сердце, созданное израильскими учеными, уже на этой стадии может подойти кролику, отмечает радиостанция. По ее данным, примерно через год можно будет говорить о пересадке созданных на 3D-принтере сердец кроликам и крысам, а еще через десяток лет, как предполагается, появится возможность "печатать" сердца прямо больницах для пациентов, ожидающих трансплантации.