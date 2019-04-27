Медики рассказали, почему вредно долго лежать в ванне

Принимать горячую ванну при температуре воды 40 градусов нужно не более пяти минут, заявил врач Василий Фролов.

"Учитывая удобство применения и доступность, ванна и душ предпочтительнее подходит для регулярного мытья. Один раз в неделю благотворно скажется посещение бани с прогреванием организма и контрастным омовением. Не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, в ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут", – сказал он.

Он пояснил, что при использовании ванны более этого времени увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды, для кожи тоже вредно длительное пребывание в горячей воде, передает МИР24.

Врач также не рекомендовал ежедневно пользоваться мочалкой. Он подчеркнул, что ее лучше заменить мягким гелем для душа, а скраб для тела нужно использовать только раз в неделю.

Говоря о мытье головы, Фролов рекомендовал мыть ее не часто, поскольку можно пересушить волосы.

«При нормальной жирности волос в среднем необходимо мыть голову два раза в неделю. Ежедневное мытье пересушивает кожу и приводит к возникновению проблем с ней», – заметил он.



