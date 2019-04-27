Налоговые органы наложили штрафы на торговцев цветами

Государственная налоговая служба (ГНС) наложила штрафы в размере около 500 тыс. леев на торговцев цветами, которые допустили нарушения.

Штрафы были наложены после того, как налоговые инспекторы провели 135 проверок торговцев цветами по всей стране с 18 марта по 5 апреля 2019 года, передает МОЛДПРЕС.

Так, в Кишиневе было проведено 65 оперативных налоговых проверок, наложены штрафы на общую сумму 135 тыс. леев и применены наказания за правонарушения на сумму около 22 тыс. леев. Торговцы на севере страны оштрафованы более чем на 150 000 леев в результате 28 оперативных налоговых проверок.

Торговцы цветами в центре страны были подвергнуты финансовым штрафам и наказаниям за правонарушения на общую сумму около 100 тыс. леев. В южном регионе проведены 22 оперативные налоговые проверки и наложены штрафы на сумму более 60 тыс. леев.

ГНС рекомендует всем налогоплательщикам соблюдать налоговое законодательство.