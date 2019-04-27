Благодаря налоговой реформе выросли доходы мелких предприятий

Налоговая реформа еще раз доказывает, что предпринимательство в нашей стране развивается хорошо.

Подтверждение этому предприятие по изготовлению хлебобулочных изделий в Яловенском районе. Всего через полгода работы пекарня завоевала доверие не только молдавских, но и румынских потребителей. В соседнюю страну экспортируют 70% продукции.

"У нас широкий выбор, начиная со 100 граммов и заканчивая 900. Рулеты с шоколадом, вишней, маком. Есть у нас и различные кексы".

Трудятся на предприятии 50 человек.

24-летняя Александра Кетрик работает с самого открытия. До этого она хотела уехать работать за границу.

"Когда открылась эта пекарня, я решила остаться работать рядом с домом. Зарплата зависит от отработанных часов. Я, лично, своей довольна", - сказала пекарь Александра Кетрик.

Открыли пекарню двое молодых людей из Суручен. Они отмечают, что благодаря налоговой реформе, внедренной правительством Филипа, результаты мелких предприятий улучшились.

"Все мы можем уехать в любой момент, но давайте попробуем что-то сделать дома. Если честно, в последний период появились преимущества. Снизились налоги. Мы планируем производить десять тонн продукции в день и расширить рынок сбыта", - сказал администратор пекарни Сергей Михайлов.

Побывала на предприятии и министр Моника Бабук. Свой первый визит в качестве депутата она решила совершить в родной район, где и баллотировалась.

- Три-четыре года назад, когда мы только начинали, у нас возникали мысли уехать из страны. Тогда был хаос, но постепенно все встало на свои места и мы решили делать инвестиции здесь.

"Мы встретились с людьми, которые довольны работой и зарплатой здесь, дома. Администратор предприятия отметил, что за последние три года в экономике Молдовы ощущаются заметные перемены к лучшему", - сказала депутат ДПМ Моника Бабук.

Налоговая реформа вступила в силу в прошлом году. Она предусматривает введение единой ставки подоходного налога, снижение социальных выплат для определенных категорий бизнеса и добровольное декларирование имущества.