Ученые: На Земле не осталось мест с чистым воздухом

Специалисты обнаружили в горном воздухе Пиреней практически такое же содержание микропластика, как в Париже.

Во Франции ученые нашли в воздухе Пиренейских гор частицы микропластика. Об этом сообщает Nature Geoscience, передает Корреспондент.

Волокна микропластика и фрагменты пластиковой пленки нашли в образцах из малонаселенной части Пиренейского хребта. Специалисты отучают, что это крайне нетипично для этих мест. Это доказывает, что частицы пластика перемещаются на только по воде, но и по воздуху.

Кроме того, уровень микропластика в горном воздухе оказался практически таким же, как и в Париже. Специалисты подчеркивают, что на планете могло уже и не остаться мест, которые можно назвать "чистыми".

Из 400 миллионов тонн пластика, вырабатываемого ежегодно, перерабатывается примерно 20%. Остальное в том или ином виде попадает в окружающую среду.

Ранее ученые доказали, что грязный воздух вреднее сигарет. Также сообщалось, что загрязнение воздуха убивает семь миллионов человек в год.