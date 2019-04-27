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Ученые рассказали, как помочь антибиотикам в борьбе с резистентными бактериями
// фото: Fotolia
14:47, 16 Apr 2019
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Преодолеть резистентность ряда патогенных бактерий путем создания механизма избирательного воздействия антибиотиков на патогенную флору удалось международной группе ученых из парижского Института Пастера и мадридского Политехнического института.

Одновременно специалисты в своей работе уделили внимание проблеме сохранения "дружественных" человеку бактерий, наличие которых в организме является залогом здоровья. Результаты исследования опубликованы в последнем номере журнала Nature Biotechnology.

Прием антибиотиков сродни "ковровому" бомбометанию

Когда больной принимает антибиотики, врач ожидает, что лекарство подействует тем быстрее и эффективнее, чем больше прописанная доза, констатируют авторы исследования. Одновременно с патогенной флорой, "захватившей" плацдарм, в организме человека присутствуют в большом количестве микроорганизмы, без которых невозможно нормальное функционирование органов и систем. От неконтролируемого назначения антибиотиков именно они страдают не в меньшей, а в большей степени, чем патогенная флора, передает ТАСС.

Чтобы преодолеть этой существенный недостаток при лечении антибиотиками, по мнению ученых, необходимо выработать механизм целевого поражения патогенных бактерий, что поможет решить и проблему резистентности.

"Развитие подобного подхода к неподдающимся существующим антибиотикам инфекционным заболеваниям - залог успешного врачевания целого ряда болезней, которые в настоящее время зачастую, к сожалению, являются неизлечимыми", - констатирует Дидье Мацель, один из соавторов проведенного исследования.

Снайперская точность нужна и в микробиологии

Ученым удалось в лабораторных условиях создать механизм избирательного воздействия антибиотиков на патогенную флору, когда на генетическом уровне поражаются вредоносные бактерии, причем "точечное" проникновение в структуры бактерий антибиотика решает одновременно и проблему резистентности бактерий, уверены ученые.

В качестве эксперимента исследователями был задействован холерный вибрион Vibrio Cholerae, который является одним из самых токсичных возбудителей в природе.

Ученым удалось избирательно подавить вибрион, не причинив существенного вреда окружающим клеткам. Холера, как известно, - это заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт человека и зачастую приводящее к летальным исходам. Холерный вибрион также паразитирует на морских животных, рыбе, устрицах и креветках.

"Предложенная нами схема целевого использования антибиотиков, мишенью которых становятся клетки бактерий, легко может быть адаптирована и для поражения других возбудителей", - уверен Мацель, по мнению которого, главное сейчас - усовершенствовать пути доставки антибиотика к патогенным клеткам.

Эпидемиологи бьют тревогу

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бьют тревогу по поводу практически неконтролируемого распространения антибиотиков в мире. Антибиотики назначаются врачами зачастую без показаний, без контроля за сроками приема этого мощного лекарства, отмечается в документах организации.

"Неэффективные антибиотики - реальная угроза здоровью населения планеты," - считают в ВОЗ.

"Если в ближайшее время не будут предприняты реальные шаги по минимизации данной проблемы, то население наших стран будет умирать от банальных инфекционных заболеваний либо от бытового пореза руки", - предупреждают специалисты организации.




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