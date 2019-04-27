Евро и доллар продолжают дорожать

Согласно официальному курсу валют, установленному Национальным банком Молдовы на завтра, единая европейская валюта и доллар США продолжат дорожать.

Евро завтра будет стоить на шесть банов больше, то есть 20 леев и 15 банов. Доллар США подорожает на семь банов, и будет стоить 17 леев и 83 бана, информирует МОЛДПРЕС.

На один бан подорожает завтра и румынский лей, а его стоимость составит 4 лея и 23 бана.

Стоимость украинской гривны останется неизменной, она по-прежнему будет стоить 66 банов. Российский рубль так же сохранит свои позиции, и будет стоить 27 банов.

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ утверждает, что в апреле курс лея потерпел самое большое падение за последние три года, и обусловлено это ростом курса евро по отношению к доллару США на международных биржах и обесцениванием лея по отношению к валютной корзине евро и доллара.

Некоторые экономисты утверждают, что данная тенденция сохранится и в последующий период, в том числе из-за политической ситуации в стране.