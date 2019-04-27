Доктор Комаровский "разнес" популярный препарат для иммунитета

Популярный для укрепления иммунитета препарат эхинацеи не имеет никакого влияния на организм человека.

Об этом в своем Youtube-канале рассказал доктор Евгений Комаровский, передает УНИАН.

"Вот эти все травки для иммунитета никак не влияют, не повышают и не понижают, поэтому их можно в каждый дом. Поэтому литрами пьются препараты эхинацеи — никому не мешающая дрянь, которая здорово обогащает производителей препаратов", — заявил он.

Иммунитет же, по мнению Комаровского, укрепляется с помощью здорового образа жизни, физических нагрузок, правильного питания и активных игр.



