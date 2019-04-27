Долгое время мы думали, что есть и худеть невозможно, потому что для снижения веса следует, во-первых, урезать рацион, во-вторых, достаточно двигаться. Но — о, чудо — продукты с отрицательной калорийностью, возможно, все-таки существуют.
Во всяком случае, на это намекает новое исследование, опубликованное bioRxiv, где ученые решили посмотреть, как сельдерей, грейпфруты, огурцы и брокколи — богатые клетчаткой продукты, на обработку которых, как предполагается, организм тратит больше калорий, чем получает с ними — влияют на пищеварение ящериц, пишет вести.ru.
Было установлено, что даже всемогущий сельдерей наполняет тело пресмыкающихся большим количеством калорий, чем сжигается после. Что, впрочем, не означает, что он никак не способствует похудению.
Стивен Секор (Stephen Secor), профессор биологических наук в Университете Алабамы (University of Alabama) и ведущий автор исследования, объясняет, что основное преимущество фруктов и овощей, которые регулярно попадают в списки продуктов с отрицательной калорийностью, состоит в том, что они наполняют тело минимальным количеством калорий. Эксперименты на ящерицах показали, что в их телах сохранялась примерно четверть калорий от приема пищи, в то время как все остальное эффективно выводилось из организма.
Но тарелка сельдерея или брокколи определенно спасет от голода, правда? И как раз так это работает, позволяя нам эффективно справляться с тягой к нездоровой пище и съедать меньше в целом.
Несмотря на то, что эксперименты проводились даже не на мышах, авторы думают, что у людей получились бы похожие результаты, потому что ящерицы имеют желудочно-кишечный тракт, сходный с некоторыми видами млекопитающих, включая человека. И добавляют, что у людей количество усвоенных калорий из брокколи, яблок, моркови, грейпфрутов, томатов, огурцов, арбузов, листовых салатов и черники — так выглядит расширенный список продуктов для похудения — составит в среднем 20-50%.
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