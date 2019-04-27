Стало известно, сколько чашек кофе в день могут истощить нервную систему

Чрезмерное употребление кофе грозит такими негативными последствиями, как истощение нервной системы, повышенная возбудимость, обезвоживание, нарушение сна, беспокойство и другие. Врачи рассказали, сколько чашек эспрессо можно пить в сутки без вреда для организма.

— В одной чашке эспрессо может содержаться до 80 миллиграммов кофеина, в чашке сваренного кофе — до 200 миллиграммов в большинстве сортов, а вот в сорте робуста могут доходить до 325! Взрослому человеку за раз рекомендуется употреблять не более 100–150 миллиграммов кофеина, — объяснила главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова.

По её словам, безопасное количество кофеина в день — до 300 миллиграммов. Таким образом, рекомендуется пить не более четырёх чашек эспрессо в сутки, передает life.

Стародубова указала на невозможность вывести точную формулу для потребления кофе — содержание кофеина может значительно колебаться в зависимости от обжарки зёрен, способа приготовления напитка и сорта. По её словам, если не злоупотреблять этим напитком, можно насладиться вкусом и получить массу полезных витаминов, антиоксидантов и минеральных веществ.

При этом диетолог отметила, что самый полезный кофе — это несладкий или с добавлением одной маленькой ложечки сахара или небольшого количества молока невысокой жирности. Все остальные разновидности с сахаром, сиропами и сливками не следует употреблять ежедневно, поскольку они уже относятся к десертам.