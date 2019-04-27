В результате было установлено, что у людей из второй группы снизилось давление, при этом нагрузка на сердечно-сосудистую систему оказалась меньше. Этот эффект наблюдался в том числе у испытуемых с ожирением, а также тех, кто имел гипертонию первой стадии.

По словам экспертов, экстракт арбуза – прекрасное натуральное средство для борьбы с высоким артериальным давлением, к тому же оно существенно снижает риск сердечного приступа.