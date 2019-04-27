Лей продолжает терять позиции: курс валют на 18 апреля

Национальная валюта продолжит обесцениваться по отношению к евро и доллару. Таковы данные официального курса валют, установленные Нацбанком на завтра, 18 апреля.

Так, евро подорожает на 7 банов до 20 леев 22 банов, а американский доллар – на четыре бана до 17 леев 87 банов.

На один бан подорожают румынский лей (4 лея 24 бана), украинская гривна (67 банов) и российский рубль (28 банов).

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