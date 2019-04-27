Европейский банк реконструкции и развития предоставил нашей стране кредит на сумму 10 миллионов евро

Новый кредит на сумму 10 миллионов евро предоставил нашей стране Европейский банк реконструкции и развития. Деньги направлены в равных суммах двум коммерческим банкам Молдовы.

Средства будут предоставляться малым и средним предприятиям в виде кредита и частично гранта. Кредиты доступны с сегодняшнего дня.

В ЕБРР подчеркнули, что финансовая поддержка призвана помочь улучшить предпринимательскую деятельность в стране.

"Малые и средние предприятия будут иметь доступ к финансированию, которое они могут инвестировать в модернизацию оборудования и производственных процессов, необходимых для соответствия стандартам ЕС", сказал директор ЕБРР, Генри Рассел.

Добавлю, что ЕБРР является одним из крупнейших иностранных инвесторов в Республике Молдова. В 2017-ом году объем инвестиций составил 130 млн. евро.