Ученые: На Землю упал межзвездный объект

Объект, контактирующий с атмосферой Земли, прилетел из планетарной системы Млечного пути.

Ученые нашли доказательства тому, что Землю "атакуют" межзвездные объекты. Об этом сообщает Science Alert.

Специалисты из Гарвардского университета нашли доказательства того, что одно из небесных тел, вошедшее в атмосферу Земли, прилетело из планетарной системы в Млечном Пути, передает Корреспондент.

В январе 2014 года в атмосфере Земли сгорел космически объект, который двигался со скоростью 60 километров в секунду. Ученые проанализировали данные Центра исследования околоземных объектов НАСА и пришли к выводу, что объект прилетел из далекого космоса.

Оказалось, что небесное тело не было гравитационно связан с Солнцем, то есть не вращался вокруг него. Объект двигался настолько быстро, что прошел мимо звезды, никак не отреагировав на ее притяжение. Такое возможно только если он возник далеко за пределами Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что возле ближайшей к Солнцу звезды нашли экзопланету. Также Корреспондент писал об эпохальном событии – первом снимке черной дыры.