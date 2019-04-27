В Налоговой службе зарегистрировано более трех тысяч договоров за первые месяца 2019 года

В первые три месяца текущего года сотрудники Налоговой службы зарегистрировали более 3 тыс. договоров найма и сдачи в наем недвижимого имущества.

В то же время, в период с января по март 2019 года было выявлено более 1 500 собственников, сдающих в аренду недвижимость, в отношение которых применены действия по приведению в соответствие.

Согласно Государственной налоговой службе (ГНС), налоговые инспекторы провели проверки у 150 физических лиц, которые предоставляют в аренду недвижимое имущество, обеспечив тем самым дополнительные выплаты в бюджет в размере 126 тыс. леев. Кроме того, за счет пеней было получено 5 тыс. леев, а за счет штрафов – 27 тыс. леев, передает МОЛДПРЕС.

Согласно законодательству, физические лица, сдающие в аренду недвижимость, должны платить налог в размере 7% от полученных доходов.

Они обязаны зарегистрировать договор аренды в течение трех дней со дня найма в структурном подразделении ГНС (управлении налогового обслуживания), расположенного в радиусе места жительства. Физическим лицам, которые не выполняют соответствующие обязательства, грозит штраф и санкции, в соответствии с положениями Налогового кодекса.