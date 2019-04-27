Объем промышленного производства в феврале текущего года вырос на 3.8% по сравнению с 2018 годом

В феврале текущего года объем промышленного производства вырос на 3.8% по сравнению с 2018 годом.

По данным Национального бюро статистики, почти на треть увеличился объем производства добывающей промышленности. На шесть процентов выросло производство в энергетическом секторе, на пол процента - в перерабатывающей промышленности.

За два месяца 2019 года прицепов и полуприцепов произвели почти на 80% больше. На 40% увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий. Производство химикатов выросло почти на четверть. 20-процентный рост зарегистрировали в производстве металлических конструкций.