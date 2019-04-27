Научная работа проводилась в период с 2016 года по февраль 2019-го. В исследовании приняли участие 2354 человека – 1099 мужчин и 1276 женщин. При этом использовались акселерометры и магнитно-резонансная томография, пишет Корреспондент.

Эксперты считают, что регулярная физическая активность способна улучшить не только физическое здоровье, но и умственное. В частности, по их словам, занятия спортом, даже если под этим имеются в виду "простые прогулки", замедляют процессы старения мозга, в результате чего у физически активных людей меньше шансов заболеть деменцией.

Согласно данным исследователей, те люди, чья физическая активность в неделю насчитывала 150-300 минут, отдаляли старение мозга на 1,1 года за каждый час физической активности в неделю. На 1,4-2,2 года за каждый час физической активности в неделю медленнее старел мозг у тех, кто проходил 7500 шагов и более в неделю.