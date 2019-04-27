Диетолог рассказала, когда кефир может навредить здоровью

Кефир способствует восстановлению природного баланса человека, благодаря наличию в своем составе микроэлементов и витаминов. Однако подходит он только для питания здоровых людей. Люди с хроническими заболеваниями должны быть осторожны с напитком. Об этом НСН рассказала врач-диетолог Лидия Ионова.

По словам специалиста, людям, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта и кандидоза, лучше отказаться от кефира. Тем, кто не переносит лактозу, нужно ограничивать себя и пить по стакану напитка через день, передает Мир24.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями тоже не следует слишком увлекаться кефиром. Как отметила диетолог, важно следить за количеством потребляемого продукта, чтобы не получить избыток насыщенных жиров.

«Два выпитых стакана кефира – это 6 г жиров. В день человеку требуется около 15 г. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно выбирать напиток с наименьшей долей жирности», – пояснила Ионова.

В других случаях кефир очень полезен. Напиток имеет в своем составе микроэлементы (фтор, медь, йод), витамины группы В, которые стимулируют выработку энергии, а также благотворно влияют на нервную систему, кожу и обменное процессы. В кефире содержится много кальция, больше, чем в молоке.