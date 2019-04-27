Прогулки на природе помогут в борьбе со стрессом

Психологи из Мичиганского университета доказали, что получасовые прогулки на природе оказывают значительную помощь в борьбе со стрессом. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Ученые решили доказать или опровергнуть распространенное утверждение, что единение с природой снижает уровень стресса. Для своего эксперимента они отобрали 36 жителей городов. Добровольцы должны были в течение двух месяцев как минимум трижды в неделю гулять на природе не менее 10 минут в первой половине дня. В это время они должны были отказаться от физических упражнений, чтения литературы и общения в соцсетях, передает мир24.

Раз в две недели исследователи замеряли у участников до, во время и после прогулки уровень кортизола – гормона стресса. Его избыток часто связывают с длительным стрессовым состоянием, излишним весом, ослабленным иммунитетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В итоге ученые установили, что даже 20 минут пребывания на природе достаточно для снижения уровня кортизола. Получасовые прогулки будут еще более эффективны.