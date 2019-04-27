Сыр оказывает неожиданный эффект на здоровье

Специалисты из британского Университета Рединга выявили неожиданное влияние сыра на здоровье человека. Проведённое исследование, результаты которого опубликованы в журнале European Journal of Nutrition, показало, что ежедневное употребление сыра снижает риск возникновения инфаркта.

В ходе эксперимента добровольцев разделили на две группы. Первым полагалось съедать каждый день 40 граммов сыра, а остальные питались без внесения изменений в свой рацион.

В результате выяснилось, что организм испытуемых, ежедневно употреблявших сыр, оказался лучше защищён от сосудистых патологий. Кроме того, у людей из первой группы снизился уровень холестерина, а риск возникновения инфаркта сократился на 14%, сообщает мир24.



Учёные пришли к выводу, что сыр благотворно влияет на организм благодаря содержащимся в нём минералам, витаминам и белкам, позитивно действующим на сердечно-сосудистую систему.