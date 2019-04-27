Впервые в истории человечества случилось так, что в мире сейчас больше стариков, чем маленьких детей.
По данным ООН, в конце 2018 года количество тех, кто преодолел возрастной рубеж в 65 лет, превзошло количество тех, кому менее 5 лет, передает Би-би-си. На Земле сейчас живет около 705 млн людей, кому за 65. А тех, кто младше пяти, около 680 млн, передает УНИАН.
Нынешние тенденции указывают на то, что к 2050 году эта разница станет еще значительнее - на каждого ребенка до пяти лет будет приходиться более чем два человека, которым за 65.
Этот тренд демографы обнаружили и отслеживают уже давно: в большинстве стран люди живут все дольше и имеют все меньше детей.
Кристофер Маррей, директор Института оценки состояния здравоохранения при Вашингтонском университете, говорит: "Будет очень мало детей и очень много пожилых людей, которым за 65, что сделает очень трудным поддержание мирового сообщества в нормальном состоянии". Доля тех, кому более 65 лет, в некоторых странах и регионах по данным ООН/Всемирного банка:
Япония 27%
Италия 23%
Евросоюз 19,7%
США 15,4%
Китай 10,6%
Бразилия 8,5%
Турция 8,15%
Индия 5,9%
Иран 5,4%
Ближний Восток/Северная Африка 4,9%
Африка к югу от Сахары 3%
Маррей - автор доклада 2018 года, в котором он полагает, что почти половине всех стран мира угрожает "банкротство рождаемости" - детей рождается недостаточно для того, чтобы поддерживать количество населения того или иного государства. "Подумайте только о всех глубоких социальных и экономических последствиях, грозящих обществу, в котором дедушек и бабушек больше, чем внуков и внучек", - добавляет он.
Согласно данным Всемирного банка, в 1960 году коэффициент рождаемости в мире составлял около пяти детей на каждую женщину. Спустя почти 60 лет он сократился вдвое - до 2,4.
В то же время общественно-экономическое развитие пошло на пользу тем, кто родился в наше время. В 1960 году люди в среднем жили чуть дольше 52 лет. Нынешняя же ожидаемая продолжительность жизни достигла 72 лет. Это означает, что нам нужно все больше и больше ресурсов по мере того, как мы стареем. Давление на пенсионную систему и систему здравоохранения растет.
Проблема старения населения острее в развитых странах. Там, как правило, ниже рождаемость, и причина этого, в основном, - экономика: уровень детской смертности ниже, средства контроля над рождаемостью общедоступны, а растить и воспитывать детей - довольно дорого. В таких странах женщины часто рожают позже и поэтому имеют меньше детей.
Более высокие стандарты жизни означают, что люди живут дольше. Лучший пример - Япония, где ожидаемая продолжительность жизни - около 84 лет (самая высокая в мире) и где 27% населения старше 65 (тоже самый высокий показатель в мире). А какова в Японии доля тех, кому еще не исполнилось пяти лет? По данным ООН, около 3,85%. И та, и другая цифры уже давно беспокоят японские власти, и в прошлом году правительство страны объявило о намерении изменить обязательный возраст выхода на пенсию - с 65 до 70 лет. Если (и когда) это будет воплощено в жизнь, работники в Японии будут выходить на пенсию в более старшем возрасте, чем где-либо в мире.
Но дисбаланс, о котором мы говорим, угрожает и развивающимся странам. В Китае доля пожилых людей меньше, чем в Японии (10,6% от всего населения), но из-за строгих мер по ограничению рождаемости, введенных в 1970-е, во второй по величине экономике мира относительно низкий коэффициент рождаемости - в среднем 1,6 ребенка на женщину. И тех, кому еще не исполнилось пяти лет, на материковом Китае сейчас менее 6% от всего населения.
Среди государств, где высока рождаемость, доминируют страны Африки. Например, Нигер - "самая фертильная страна в мире": там в 2017 году в среднем на женщину приходилось 7,2 рождения ребенка. Однако у тех же самых стран - высокий уровень детской смертности. В Нигере - 85 детей на каждую тысячу, один из самых высоких в мире.
Для демографов цифра 2,1 - магическая. Считается, что такого коэффициента рождаемости достаточно для того, чтобы население себя воспроизводило. Наиболее свежие данные ООН показывают: только чуть более половины стран мира (113) отвечают этому требованию.
Исследователи указывают также, что странам с более высокой детской смертностью и более низкой ожидаемой продолжительностью жизни необходим коэффициент 2,3, а этот порог достигнут только 99 государствами.
Из-за сокращения рождаемости во многих странах население, скорее всего, довольно сильно уменьшится - несмотря на то, что общее население планеты растет (ожидается, что к 2024 году оно достигнет 8 млрд).
Уменьшающееся и стареющее население... Это прежде всего означает снижение числа работников, что ведет к снижению продуктивности, ведущей в свою очередь к замедлению экономического роста. В ноябре прошлого года МВФ предупредил, что из-за стареющего населения экономика Японии в течение следующих 40 лет может сократиться более чем на 25%.
"Демографическая ситуация влияет на все аспекты нашей жизни", - подчеркивает Джордж Лисон, директор Оксфордского института старения населения. Между тем, среди специалистов достигнут консенсус: правительства должны действовать, чтобы обезвредить "бомбу старения", которая уже тикает.
Китай в 2015 году пересмотрел свою "политику одного ребенка" и в 2018-м дал понять, что через год все ограничения будут сняты. Согласно редакционной статье в газете "Жэньминь жибао", официальном издании ЦК Компартии Китая, рождение детей - это "дело семейное и государственное".
Впрочем, отмена ограничений вряд ли станет панацеей. В 2018 году в Китае родилось 15,2 млн детей - самое низкое количество за более чем 60 последних лет. Китайские ученые считают причиной такого снижения рождаемости уменьшение числа женщин репродуктивного возраста, а также то, что молодые семьи склонны откладывать рождение детей по финансовым соображениям - особенно те семьи, в которых получившие образование женщины не хотят играть роль, традиционно отведенную им в обществе.
Эксперты в области народонаселения предупреждают: для смягчения эффекта стареющего населения государству нужно заботиться о здоровье пожилых людей. Здоровые люди способны дольше оставаться трудоспособными, к тому же это снижает расходы на медицинское обслуживание.
Кроме того, как подчеркивают специалисты Международной организации труда, в экономике тех стран, где женщины трудятся наравне с мужчинами, реже бывают спады. Чем больше в рабочей силе доля женщин, тем более устойчива экономика.
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