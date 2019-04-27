Ученые назвали дату самого яркого весеннего звездопада

Первый звездопад весны — метеорный поток Лириды — лучше всего будет виден в ночь на 23 апреля. За ним можно понаблюдать невооружённым глазом в течение нескольких дней при условии ясной погоды.

Лириды в этом году можно наблюдать на протяжении нескольких дней, но пик звездопада приходится на ночь с 22 на 23 апреля, когда за час можно увидеть до 20 «падающих звёзд». Это, конечно, не самый яркий звездопад в году, но по-настоящему зрелищный метеорный поток придётся ждать до августа, когда в небе засверкают Персеиды, — цитирует начальника научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николая Лапина news.ru.

Учёный посоветовал запастись спальником или раскладушкой и выбираться в эти дни за город. Чтобы увидеть Лириды, необходимо лечь ногами на север.

Метеорный поток, названный в честь созвездия Лиры, ежегодно можно наблюдать в апреле.