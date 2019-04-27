Анализ IDIS Viitorul: объем кредитов в Молдове вернулся к докризисному уровню

Рост был, в первую очередь, обеспечен за счет небанковского сектора.

После четырехлетнего падения объем кредитов, предоставленных экономике банковским и небанковским секторами, зарегистрировал рост в размере 4,4 миллиарда леев в 2018 году. Таким образом, уровень объема выданных кредитов вернулся к уровню, зафиксированному до кризиса в банковской системе, сообщает IDIS Viitorul

Согласно анализу, опубликованному IDIS Viitorul, рост был, в первую очередь, обеспечен за счет небанковского сектора, кредитный портфель которого увеличился на 2,4 миллиарда леев. В свою очередь, банковский сектор увеличил объем кредитов на 2 миллиарда леев в 2018 году.

Эксперты IDIS Viitorul также отметили, что в 2018 году после четырехлетнего падения объема кредитов, предоставленных банковским сектором, был зафиксирован существенный рост, особенно благодаря увеличению объема кредитов, выданных физических лицам на потребление и ипотеку. В целом доля кредитов, выданных физлицам, выросла с 15,5% в 2013 году до 40% в 2018 году.

Кроме того, эксперты отмечают оживление процесса кредитования юридических лиц как банковским, так и небанковским сектором, начиная со второго полугодия 2018 года, передает КП.