Ставка по кредитам в леях опустилась до нового исторического минимума

В частности, средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в марте 2019 г. опустилась до нового исторического минимума, составив 8,17% годовых.

При этом она сократилась на 0,13 процентного пункта, в сравнении с предыдущим месяцем, а также снизилась на 1,18 п. п., по сравнению с мартом предыдущего года, передает Noi.md.

По данным Нацбанка Молдовы, физическим лицам кредиты предоставлялись в марте 2019 г. по средней ставке 7,54% (на 0,12 п. п. меньше, в сравнении с предыдущим месяцем, и на 1,3 п. п. меньше, в сравнении с мартом 2018 г.), а юридическим – 8,76% (на 0,05 п. п. меньше, в сравнении с предыдущим месяцем, и на 0,92 п.п. ниже показателя марта прошлого года).

Кредиты в национальной валюте со сроком погашения от 2 до 5 лет были наиболее востребованными в отчетный период и предоставлялись по средней ставке 8,09% (юридические лица – 8,69%, физические лица – 7,47%).

Наибольшая средняя ставка была зафиксирована для кредитов в леях со сроком погашения до одного месяца – 10,73%. При этом ставка по ним для физлиц составила 11,24%, а для юрлиц – 10,58%.

Самой низкой для физических лиц в марте 2019 г. была средняя ставка по кредитам в леях на срок более 5 лет, которая составила 6,54%, а для юрлиц – средняя ставка по кредитам на срок от 1 года до 2 лет – 8,62%.