Кирилл Габурич: IT-сектор стратегически важен для Молдовы

Сектор информационных технологий стратегически важен для нашей страны, а IT-индустрия в Молдове очень конкурентоспособна и создает большую добавленную стоимость.

Об этом заявил сегодня министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич на презентации исследования "IT-игроки Республики Молдова готовы выйти на мировой уровень", отражающего анализ отечественной индустрии и рынка информтехнологий, передает МОЛДПРЕС.

По словам Габурича, в 2018 году рынок IT-услуг достиг 154 млн долларов и к 2024 году ожидается рост в 262 млн долларов.

В исследовании отмечается, что молдавские IT-компании способствуют развитию широкого спектра внутренней продукции США и ЕС в различных областях, таких как финансовые технологии, автомобилестроение и телекоммуникации.

Как заявил представитель проведшей исследование международной компании Рэзван Саву, по мере того, как рынок информационных технологий в Республике Молдова становится все более стабильным, становятся очевидным его конкурентоспособность по сравнению с региональными и даже международными рынками.

"Опыт работы в культурах на всех континентах, забота о качестве услуг и акцент на рабочей среде сотрудника являются частью стратегических преимуществ, которые могут принести пользу компаниям, намеренным начать или расширить свое сотрудничество в Республике Молдова", - подчеркнул он.

Авторы исследования также провели широкую оценку потенциала человеческого капитала, имеющегося в области IT, его квалификации, системы образования, ассоциативного сектора, современной бизнес-инфраструктуры.