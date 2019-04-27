НБМ: предложение на валютном рынке в марте значительно выросло

Степень покрытия чистого спроса экономических агентов на валюту чистым ее предложением от физических лиц составила в марте 120,3% по сравнению с 47% в предыдущем месяце, согласно данным Национального банка Молдовы (НБМ).

Чистое предложение валюты от физических лиц выросло более чем на 51 миллион долларов США, в то время как чистый спрос на валюту со стороны экономических агентов отличался противоположной тенденцией, сократившись на 71 миллион долларов США. Физические лица продали в марте валюту на общую сумму, эквивалентную 245,1 млн долларов США, и купили 106,5 млн долларов, передает МОЛДПРЕС.

В этих условиях НБМ вмешался чистой покупкой валюты на сумму 10,4 млн долларов США и 40,4 млн евро на местном межбанковском рынке.

Молдавский лей незначительно обесценился в марте, в среднем на 0,4% по отношению к доллару США, до 17,1859 USD/MDL по сравнению с 17,1156 лея за доллар в феврале 2019 года. Согласно показателям на конец месяца, национальная валюта обесценилась в марте на 0,9% по отношению к доллару США.

В структуре чистого предложения валюты от физических лиц наибольшая доля по-прежнему приходится на единую европейскую валюту (69%).

По данным НБМ, в первом квартале этого года чистое предложение валюты от физических лиц составило 361,6 млн долларов, что на 100 млн долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как спрос вырос на 111 млн долларов - до 522,7 млн. Таким образом, степень покрытия за первые три месяца года составила 69,2%.