Ученые рассказали, чем может грозить отказ от завтрака

Пропуски завтраков связаны с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Это указывается в исследовании учёных, опубликованном в научном издании Journal of the American College of Cardiology.

Специалисты исследовали здоровье 6550 человек в возрасте от 40 до 75 лет в период с 1988 по 1994 год. Они выяснили, что людям, в течение долгого времени сознательно пропускавшим завтраки, чаще грозят ожирение, повышение уровня холестерина и кровяного давления, диабет второго типа и метаболический синдром, пишет life. Риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто не ест по утрам, оказался на 87% выше по сравнению с теми, кто завтракает. Специалисты уточнили, что отказ от завтрака необязательно приводит к таким последствиям. Чтобы точно определить, влияют ли пропуски завтраков на продолжительность жизни, будут проводиться дальнейшие исследования. Эксперты не брали во внимание состав потребляемой на завтрак пищи, а лишь учитывали сам факт её употребления по утрам.

Комментарии

Другие новости