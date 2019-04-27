Кардиологи изменили нормы артериального давления

ВОЗ изменила нормативы здорового артериального давления у людей. Как сообщает European Heart Journal, верхняя граница нормы по новым параметрам составляет 130 на 80 мм рт. столба, пишет "Главред".

Отмечается, что ранее давление советовали снижать при значении 140 на 90 мм рт. столба. Для людей в возрасте моложе 65 лет здоровым ориентиром является верхнее давление в пределах 120-129 мм. рт. столба, передает УНИАН.

Для пациентов старше 65 лет значение не должно превышать 139 мм. рт. столба.

"Независимо от заболеваний и степеней риска нижнее давление должно оставаться в пределах 80 мм. рт. столба", – заявили европейские кардиологи.



В ВОЗ констатируют, что нарушения работы сердечно-сосудистой системы станут причиной смерти более миллиарда человек.



