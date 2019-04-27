Доктор Комаровский назвал главные признаки дефицита кальция у детей

Врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал о главных признаках дефицита кальция у ребенка.

На вопрос родителей, когда стоит беспокоиться из-за дефицита кальция у ребенка, он ответил на своей странице в Instagram, передает УНИАН.

Педиатр советует помнить, в каких процессах участвует кальций, и обращать внимание на следующие симптомы:



нарушение сна;

капризность;

аллергические реакции;

проблемы со свертыванием крови;

судороги;

различные аномалии, проблемы с костной системой.



"Вот это все поводы задуматься о кальции", - отметил доктор.



