С мая минимальную зарплату увеличат до 2775 леев

Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе с 1 мая 2019 года увеличится на 165 леев до 2775 леев в месяц, согласно сегодняшнему постановлению правительства. За последние семь лет минимальная гарантированная заработная плата была увеличена на 1575 леев.

Постановление правительства предусматривает, что с 1 мая 2019 года «гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секторе (на предприятиях, в организациях, учреждениях с финансовой автономией, независимо от вида собственности и формы юридической организации) устанавливается в размере 16,42 лея в час или 2775 леев в месяц, рассчитанный на полный рабочий график в среднем 169 часов в месяц».

При установлении гарантированного минимального размера заработной платы были учтены ежегодные суммарные повышения индекса потребительских цен и темпов роста производительности труда на национальном уровне на 6,3%.

Минимальная гарантированная заработная плата в реальном секторе выросла с 1200 леев, установленных в 2012 году, до 2610 леев в 2018 году, в результате более сильного роста в среднем на 12,6% за последние три года.