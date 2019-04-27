Кредитная ставка по программе Prima Casa снизилась до 2%

Правительство утвердило изменения в регламенте Prima Casa. Таким образом, кредитная ставка снизится за счет сокращения банковской маржи с 3% до 2%.

В то же время участниками программы Prima Casa смогут стать лица, которые в последние 12 месяцев владели жилой недвижимостью, площадь которой не превышает 9 кв. м. на каждого члена семьи. Ранее, по условиям программы, у заявителей не должно было быть собственной жилплощади.

Другая поправка гласит, что трудовые книги, сертификат, выданный Налоговой службой и выписку из Реестра недвижимости не надо будет предоставлять с остальными обязательными документами. Срок оформления контрактов сократился с 10 до 5 рабочих дней.

До сегодняшнего дня, участниками программы Prima Casa стали 2100 заявителей, как холостых, так и семейных, которые получили ссуды на покупку жилья на сумму более одного миллиарда леев.