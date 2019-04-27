Десять вещей, которые произойдут с вашим телом, если вы будете использовать мед

Мед является панацеей от всех болезней. Помимо сладкого вкуса и внутренних целебных свойств, он обеспечивает ряд преимуществ при «местном» использовании.

Клеопатра была одной из самых красивых женщин в истории и использовала мед для своих ванн, чтобы сохранить красоту кожи, пишет vesti.ua.

Вот 10 вещей, которые произойдут с вашей кожей, если вы будете использовать мед.

Увлажняет кожу.

Мед это прекрасное средство для сухой кожи. Благодаря глюкозе он оказывает смягчающее действие, помогает удержать влагу в тканях.

Уменьшает акне.

Мед естественным образом уменьшает прыщи из-за его способности очищать кожу и поры. Он также уменьшает выработку кожного сала, уничтожает вредоносные бактерии. Чтобы помочь очистить поры, распарьте лицо в течение 10 минут, затем нанесите маску с меда.

Предотвращает инфекции кожи.

Если вы поранили кожу, очистите это место и нанесите немного меда. Это поможет в регенерации тканей.

Уменьшает пигментацию.

Мед - отличное средство от веснушек, солнечных пятен. Благодаря ему, вы можете добиться ровного цвета кожи. Сделайте маску, смешав мед, лимонный сок и корицу. Нанесите на кожу на 15 минут и смойте теплой водой.

Уменьшает воспаление.

Если у вас сыпь или другой вариант воспаления кожи, используйте мед. Он поможет вывести лишнюю жидкость и уменьшить отеки.

Антиоксидантное действие.

Нанесение меда на кожу может защитить от ультрафиолетовых лучей и окислительного процесса, предотвращает рак кожи и морщины.

Очищает кожу.

Мед мягко удаляет омертвевшие клетки кожи, которые могут забивать поры и вызывать другие проблемы. Для самого простого пилинга смешайте пищевую соду с медом

Убирает шрамы.

Нанесение меда на порезанную кожу может помочь ей правильно зажить. Благодаря своим тонизирующим свойствам, мед обеспечивает ровный цвет кожи и помогает убрать следы от ран и прыщей.

Уменьшает морщины.

Мед ускоряет обновление клеток, увеличивает выработку коллагена и предотвращает образование морщин.

Подтягивает кожу.

Мед помогает коже сохранять тонус и подтянутость. С годами старение, потеря веса, беременность могут привести к обвисанию кожи. Регулярные маски с медом убирают все эти последствия.