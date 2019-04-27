Сельхозпроизводителям увеличат размер ежегодной субсидии до 5 млн леев

Сельхозпроизводители смогут получить от государства, в течение одного года субсидирования, финансовую поддержку в размере до 5 миллионов леев на одного бенефициара, что на два миллиона больше, чем предполагалось ранее. Это предусматривают поправки, внесенные сегодня правительством в собственное постановление 2017 года о порядке распределения средств Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности.

Согласно принятому два года назад решению, максимальныая сумма финансовой поддержки, в совокупности по всем мерам субсидирования, "не может превышать 3,0 млн леев на одного бенефициара, а для групп производителей - 4,5 млн леев".

Кабинет министров также изменил финансовую поддержку группам производителей, ее размер увеличивается на 50% от суммы разрешенной субсидии. Они также смогут получить более последовательную финансовую помощь, предназначенную молодым производителям и женщинам-фермерам. Проект предусматривает более широкую финансовую поддержку животноводческому сектору.

Документ также предусматривает условия, при которых сельхозпроизводители могут получать субсидии, увеличенные на 2,5 тыс. леев за гектар, в случае создания виноградных и плодовых насаждений. В целях стимулирования механизма страхования рисков в сельском хозяйстве был диверсифицирован максимальный предел, который, согласно решению 2017 года, ограничивался 400 тысячами леев. Новый размер субсидии в случае страхования был установлен в зависимости от культуры и площадей и может достигать 1,5 млн леев.

Инвестиции в первичную переработку, упаковку, охлаждение, замораживание и хранение мяса, переработку, упаковку и хранение молока, а также анализ пчелиного меда смогут получить субсидию в размере до 5 миллионов леев, по сравнению с 2 миллионами в настоящее время. Согласно внесенным изменениям, «размер субсидии рассчитывается в виде компенсации в размере 50%, но не более 5,0 млн леев на одного бенефициара от стоимости установленного оборудования и строительных материалов для инвестиций, осуществляемых с целью первичной/завершающей обработки, упаковки, переработки и хранения молока, мяса и пчелиного меда, в том числе оборудования, предназначенного для анализа этих продуктов».