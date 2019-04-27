233 км железной дороги от Бендер до Джурджулешт отремонтируют в этом году

233 км железной дороги на участке Бендер-Басарабяска-Етулия-Джурджулешть будут восстановлены в этом году. Этап отбора подрядчика завершится в начале мая текущего года. Об этом заявил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в ходе совещания с администрацией Государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ).

Стоимость проекта превышает 55 млн. евро и он будет реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и Европейского союза, передает МОЛДПРЕС.

Наряду с ремонтом полотна, пройдут и работы по реконструкции станции Джурджулешты, а также модернизация железнодорожных путей, сигнального оборудования и телекоммуникаций.

"Мы должны отремонтировать железную дорогу от станции Унгены до станции Кишинев. Тогда мы сможем увеличить скорость движения и объем грузоперевозок, а также снизить тарифы, чтобы перебросить нагрузку с автомобильных дорог, которые будут массивно ремонтироваться", - заявил Кирилл Габурич.

Работы в рамках данного проекта должны завершиться в 2021 году.