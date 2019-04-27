В Молдове запустили программу, направленную на поддержку отечественных производителей

Инвестиционное агенство Молдовы запустило программу "Export Morning", направленную на поддержку отечественных производителей, желающих экспортировать товары в европейские страны.

Ежемесячно в течение года будут организовывать встречи с экспертами, которые подробно расскажут предпринимателям о преимуществах и возможностях Соглашения о свободной торговле с Евросоюзом. В частности, они разъяснят производителям, что необходимо для того, чтобы поставлять товары на рынки ЕС. На первой встрече говорили о Румынии.

"Как мы приходим на рынок? Анализируем данные, пытаемся зайти с наибольшим количеством брендов. Румынским потребителям нравится молдавская продукция. У нас хорошие товары, я бы сказал, даже очень качественные", - сказал экономический эксперт Андрей Криган.

Начинающие предприниматели говорят, что румынские потребители должны оценить молдавские товары, особенно биологического происхождения.

Ирогь Горбан занимается производством миндаля, облепихи и масла холодного отжима. Он экспортирует товары в Румынию с 2012 года.

"Румынский рынок очень важен для нас, наши товары хорошо продаются. За последние 2-3 года объём продаж вырос почти на 40%, и эти показатели будут увеличиваться и дальше", - отметил производитель Ирогь Горбан.

По словам предпринимателей, новые рынки сбыта стали доступнее после подписания в 2014 году Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"Сейчас мы действительно сконцентрировались на румынском рынке. У нас ещё два магазина в Бухаресте. Устанавливаем контакты с крупными дистрибьюторами. Развиваемся", - добавила директор косметической компании Мария Борта.

Согласно статистке, Румыния остается одним из основных торговых партнеров Молдовы. В прошлом году объем экспорта в эту страну достиг почти 30% и превысил 790 миллионов долларов. Это в три с половиной раза больше, чем в восточные страны.

Основная экспортируемая продукция - электрокабели. Большим спросом пользуются также семена подсолнечника, рапс и хлебобулочные изделия.

Общий объем экспорта за первые два месяца этого года увеличился на 9% по сравнению с тем же периодом 2018 года.