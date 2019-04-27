Вышел новый трейлер сериала Дорджа Клуни Уловка 22

Голливудский актер на этот раз выступил режиссером сериала, а также сыграл одну из ролей.

Стриминговый сервис Hulu опубликовал новый трейлер мини-сериала Уловка-22, режиссером которого выступил Джордж Клуни. Актер также исполняет одну из ролей. Видео появилось на YouTube-канале сервиса, передает Корреспондент.

Сериал является экранизацией одноименного романа Джозефа Хеллера, посвященного военным летчикам. Книга была выпущена в 1961 году.

События сериала разворачиваются в 1944 году. Главный герой, капитан Джон Йоссариан, решает объявить себя сумасшедшим, чтобы избежать участия в военных действиях. Это едва ли не единственная возможность сбежать подальше от войны.

Однако ему мешает правительственное постановление Уловка-22, согласно которому каждый, кто признает себя сумасшедшим чтобы не служить, является вменяемым. В итоге ему полагается участвовать в еще большем количестве миссий.