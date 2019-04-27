Полиция задержала пятерых человек, заблокировавших движение легкого метро в Лондоне

Британские власти задержали пятерых активистов природоохранной организации Extinction Rebellion, которые в четверг заблокировали движение поездов легкого метро (DLR) на станции Canary Wharf в Лондоне. Об этом сообщила на своем сайте транспортная полиция.

"Пятеро человек были арестованы по подозрению в создании препятствий для движения по железной дороге", - сказано в этом сообщении, передает ТАСС.

По информации стражей порядка, вызванные на место инцидента офицеры специальных подразделений безопасным образом увели участников акции протеста с того места, где они могли помешать движению поездов.

Как отмечено в сообщении полиции, работа легкого метро должна вскоре возобновиться, однако пользователям этого вида транспортных услуг следует вначале получить надлежащую информацию о движении поездов у муниципальной компании Transport for London.

Полиция была вызвана на станцию Canary Wharf вскоре после 07:15 утра (09:15 по молдове). По информации очевидцев, один из протестующих развернул на крыше вагона метропоезда транспарант с надписью "Ведение дел в обычном порядке равно смерти", а еще одна активистка природоохранного движения плотно прикрепила себя к корпусу вагона с помощью специального клея. Это уже не первый инцидент с блокированием движения поездов DLR с момента начала протестов Extinction Rebellion. 17 апреля ее активисты уже забирались на крыши вагонов на той же самой станции Canary Wharf, которая расположена в одном из важнейших деловых кварталов Лондона.

Протесты активистов Extinction Rebellion, требующих от британских властей активных действий по борьбе с изменением климата планеты, продолжаются в Лондоне уже 11 дней. В четверг сторонники этой организации направили свой протест на площадки по операциям с ценными бумагами и на финансовые институты: сначала они заблокировали вход в Лондонскую фондовую биржу, а затем перекрыли улицу возле Банка Англии.