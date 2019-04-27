Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Молдову 27 апреля

Благодатный огонь из Иерусалима и в этом году будет доставлен в Молдову, 17 раз подряд.

Делегация Митрополии Молдовы во главе с Митрополитом Владимиром отправится в пятницу, 26 апреля, на Святую Землю, в храм Гроба Господня, Иерусалим, где по традиции зажигается Благодатный огонь.

Официальная делегация приземлится в международном аэропорту Кишинэу вечером 27 апреля. Из аэропорта Благодатный огонь будет доставлен в столичный Кафедральный собор Рождества Христова. Он будет роздан священникам и верующим, которые распространят его по всей стране, передает МОЛДПРЕС.

В течение многих веков Благодатный огонь считают одним из величайших чудес православной веры. Это чудесное явление происходит ежегодно тем же способом и в том же месте. Святой огонь нисходит на землю только по молитве православного патриарха.