Евро подешевеет на 12 банов и опустится ниже отметки в 20 леев

В ближайшие дни единая европейская валюта подешевеет на 12 банов и опустится ниже отметки в 20 леев, согласно официальному курсу валют, установленному сегодня Национальным банком Молдовы (НБМ).

Таким образом, цена евро составит 19 леев 91 бан. С другой стороны, доллар США подорожает на один бан, и будет стоить 17 леев 89 банов, передает МОЛДПРЕС.

Румынский лей обесценится на три бана, до уровня 4 лея 18 банов.

Курс украинской гривны и российского рубля останется неизменным – 67 банов и, соответственно, 27 банов.

Официальный курс валют установлен вплоть до 1 мая.