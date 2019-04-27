На ботанике отремонтируют детский сад

В сентябре в столичном секторе Ботаника распахнет двери ясли-сад № 112. О ремонте здания позаботилась мэрия. Речь о строении, в котором раньше располагалась начальная школа. Этот корпус был заброшен в течение десяти лет. Работы по реконструкции начались здесь несколько дней назад и завершатся в конце августа.

"Плануруется перепланировка помещений, реконструкция стен. Все работы будут выполняться практически с нуля. Снимут абсолютно всю штукатурку. Обновят пол, потолки, стены, окна".

После ремонта в детском саду будет создано шесть новых групп. Всего здесь смогут принять 600 малышей.

"В очередь на посещение ясельной группы записаны 80 детей 2017-го года рождения. Много заявок от родителей малышей, появившихся на свет в 2016 году. Их более ста".

"В данном микрорайоне спрос на детский сад вдвое превышает число мест в учреждении. Ремонт яслей был в приоритете. В прошлом году мы выделили деньги на ремонт двух групп, восстановили крышу. В этом году предоставили шесть миллионов 200 тысяч леев дополнительно, чтобы привести в порядок все здание" сказал и.о. мэра столицы Руслан Кодряну.

Деньги пойдут не только на ремонтные работы, но и приобретение необходимой мебели. Жители сектора Ботаника говорят, что инициатива властей своевременна.

"Очень хорошо. Детей много, а когда приходит время отдавать ребенка в детский сад, тебе всегда говорят, что мест нет".

"Нужны ясельные группы, если их откроют, родители смогут выйти на работу".

"Конечно, хорошо. Детки должны ходить в садик. Мы обеими руками "за".

В текущем году в планах местных властей открыть семь детских садов, которые смогут посещать 1600 детей. На эти цели из муниципального бюджета выделен 51 миллион леев.