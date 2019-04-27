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В мэрии Кишинева установят лифт для людей с ограниченными возможностями
09:40, 26 Apr 2019
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В столичной мэрии установят лифт для людей с ограниченными возможностями. Работы уже начались.

На эти цели из муниципального бюджета выделили почти два миллиона леев. С инициативой выступила Организация людей с ограниченными возможностями, которую возглавляет бывший министр молодежи и спорта Сергей Афанасенко.

По словам Афанасенко, после установки лифта, число людей с ограниченными возможностями, желающих участвовать в открытых заседаниях, возрастет.

Лифт рассчитан на четырех человек - двух с особыми потребностями и двух сопровождающих.

"Лифт предназначен для людей с ограниченными возможностями, им смогут пользоваться и другие посетители мэрии. Он несколько больше, чем обычные лифты", - сказал вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву.

Установку лифта планируют завершить к осени. В Молдове проживают 180 тысяч человек с особыми потребностями.




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