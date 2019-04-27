Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин подал в отставку

Посол Украины в Молдове Иван Гнатишин подал в отставку. Указ подписал президент Петр Порошенко. Министр иностранных дел соседней страны Павел Климкин прокомментировал уход дипломата, отметив, что Гнатишин сослался на возраст и другие личные обстоятельства.

Ивану Гнатишину 68 лет, он родился в Черновцах. Представлял Украину в нашей стране с лета 2015-ого. Этот же пост он занимал с 1996 по 2000.

Он был послом в Словении, работал в МИДе Украины, возглавлял его департамент, а также был советником и заместителем главы ведомства.