СМИ: В Венесуэле разбился вертолет с генералом нацгвардии

Специалисты работают на месте крушения и выясняют причину инцидента.

Два человека погибли и еще двое получили ранения в результате крушения вертолета в Венесуэле. Об этом сообщает газета El Nacional.

Отмечается, что среди погибших - генерал национальной гвардии и пилот вертолета. Раненые доставлены в госпитали, они находятся в стабильном состоянии. Специалисты работают на месте крушения и выясняют причину инцидента, передает Корреспондент.

Президент Николас Мадуро уже выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать надлежащую медицинскую помощь пострадавшим.

Посмотреть изображение в Твиттере