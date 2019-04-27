Финальная часть Мстителей установила первые рекорды в прокате

Ожидается, что общемировые сборы ленты "Мстители: Финал" за первый уикенд составят 900 млн – 1 млрд долларов.

Фильм компании Marvel Studios "Мстители: Финал" вышел в мировой прокат и сразу же начал устанавливать кассовые рекорды. Так, сборы на предварительных сеансах в среду, 24 апреля, в 25 странах принесли рекордные 169 млн долларов, передает Корреспондент.

Так предварительные сеансы в Австралии (7 млн долларов), на Филиппинах (3,9 млн долларов), в Гонконге (2,7 млн долларов), на Тайване (2,6 млн долларов), в Таиланде (2,4 млн долларов) и Малайзии (2 млн долларов) оказались самыми кассовыми за всю историю.

Особняком стоит Китай. Здесь лента заработала гигантские 107 млн долларов, что также является рекордом для этой страны.

Во многих других странах предварительные сборы стали рекордными для фильмов Marvel Studios.

В Северной Америке премьера последней части "Мстителей" пройдет одновременно в 4600 кинотеатрах. Ожидается, что фильм станет самым успешным по предварительным продажам, а его сборы за первую неделю составят не меньше $300 млн.

Общемировые сборы за первый уикенд составят 900 млн – 1 млрд долларов. Аналитики кинорынка прогнозируют, что лента сможет побить кассовый рекорд "Аватара", который заработал почти 2,8 млрд долларов.