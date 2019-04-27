Стали известны подробности самолета, который без разрешения приземлился в столичном аэропорту

Новые детали об инциденте с самолетом. Согласно источникам publika.md, Боинг 737, который без разрешения сделал посадку в кишиневском аэропорту, вылетел из Бухареста и совершал тест-драйв. На его борту находился американский гражданин, который хотел купить судно. Несмотря на то, что посадку не разрешили, экипаж все-же решил приземлиться в Кишиневе.

Напомним, что в кишиневском аэропорту накануне совершили посадку незваные гости. "Боинг" греческой авиакомпании Blue Bird Airways незаконно вторгся в воздушное пространство Молдовы. Как заявил глава пограничной полиции Фредолин Лекарь, на борту кроме членов экипажа было двое пассажиров. На сайте Blue Bird Airways указаны, что компания осуществляет полеты в шесть европейских стран. Молдовы в этом списке нет.

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