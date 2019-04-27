Депутат ПДС: ACUM хочет досрочных выборов

Досрочные выборы столько раз, сколько понадобится, чтобы укрепиться у власти. Такие планы озвучил депутат ПДС Думитру Алайба. В том, что блок ACUM хочет досрочных выборов, он признался в эфире частного телеканала.

"Вы по-прежнему хотите построить в Молдове правовое государство? Если да, то вам нужна поддержка большинства избирателей. А этого, я думаю, скоро не будет. Даже лет через десять", - сказал глава молодежного движения "Потомки Штефана" Думитру Ройбу.

"От коммунистов мы после одних выборов не избавились. И от демократов после прошедшего голосования тоже не избавимся. Нам нужно будет устраивать выборы столько раз, сколько понадобится, пока мы не получим власть", - сказал депутат ПДС Думитру Алайба.

О том, что правая оппозиция заинтересована в досрочных выборах, ранее говорили и политологи. По их словам, переговоры блока ACUM с социалистами - просто политический спектакль.

Организация парламентских выборов 24 февраля обошлась бюджету в 110 миллионов леев. Еще одно голосование, кроме дополнительных затрат, может привести к остановке социальных проектов и замедлению экономического роста